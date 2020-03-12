"В сложившейся ситуации посещение данной страны с 13.03.2020 г. с туристическими целями не представляется возможным. Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туристские продукты в Индию, осуществить туристам замену данного направления на другие (альтернативные) направления, либо осуществить поиск иных решений, максимально учитывающих взаимные интересы обеих сторон", — сообщает ведомство.

Ростуризм рекомендует туристам, которые приобрели туристский продукт в Индию, обращаться по месту его приобретения для замены направления или возврата денежных средств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о защите прав потребителей.

Правительство Индии в среду решило приостановить действие всех выданных прежде виз иностранцам, за исключением дипломатических и виз сотрудникам ООН, до 15 апреля. Это решение принято в связи с растущей озабоченностью распространением коронавируса и выявлением за среду 10 новых случаев. Оно вступает в силу 13 марта в 12:00 по Гринвичу (15:00 мск).