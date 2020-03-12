"Госдепартамент советует гражданам США пересмотреть свои планы по поездкам за границу в связи с глобальными последствиями COVID-19. Многие районы мира в настоящий момент столкнулись со вспышкой коронавируса и принимают меры, которые могут ограничить передвижения путешественников, включая введение карантина и ограничения на пересечение границ", — говорится в распространенном заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем обращении к гражданам заявил о решении запретить с 13 марта поездки в США из Европы, кроме Великобритании.

В среду гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Как передал телеканал CNN, уже 24 штата и столица США Вашингтон объявили о чрезвычайном положении в связи с распространением коронавируса по стране.

По данным телеканала, о введении чрезвычайного положения сообщили в среду четыре штата — Аризона, Нью-Мексико, Луизиана, Арканзас, а также столица США Вашингтон, округ Колумбия.

Ранее о режиме чрезвычайной ситуации объявили штаты Мичиган, Вермонт, Северная Каролина, Массачусетс, Колорадо, Огайо, Иллинойс, Род-Айленд, Нью-Джерси, Орегон, Нью-Йорк, Пенсильвания, Кентукки, Индиана, Мэриленд, Калифорния, Флорида, Вашингтон и Гавайи.

По последним данным, которые приводит CNN, всего в США зафиксировано 1,267 тыс. случаев заболевания коронавирусом в 43 штатах и округе Колумбия, 38 человек скончались.

Как сообщил телеканалу источник, Капитолий США, где заседают обе палаты Конгресса, прекратит проводить экскурсии до конца марта из-за коронавируса, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в конгрессе.