"Трамп подписал президентский указ, согласно которому приостанавливается въезд большинства иностранных граждан, которые находились в ряде европейских странах в промежуток до 14 дней перед планируемым въездом на территорию США", — говорится в распространенном заявлении.

Вулф пояснил, что в список попали страны Шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

"Ограничения не распространяются на лиц, постоянно проживающих в США, ближайших родственников граждан США, а также других лиц, дополнительно перечисленных в указе", — отметил он.

Вулф также сообщил, что "в ближайшие 48 часов в интересах общественного здравоохранения планирует выпустить дополнительное уведомление об ограничениях по въезду на территорию США".,

"В нем американским пассажирам, посещавшим Шенгенскую зону будет предписано осуществлять перелеты через конкретные аэропорты, в которых правительство США ввело усиленные меры досмотра", — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем обращении к гражданам заявил о решении запретить поездки из Европы в страну с 13 марта.

"Мы вводим запрет на поездки из Европы в США на ближайшие 30 дней, начиная с пятницы (13 марта — ИФ)", — сказал Трамп.

Он уточнил, что "исключения будут предусмотрены для американцев, которые прошли соответствующее тестирование (на коронавирус — ИФ)".

"Эти ограничения не будут распространяться на Великобританию", — подчеркнул Трамп.