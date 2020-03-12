По данным телеканала, прекратить пускать в круизы пассажиров старше 70 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, предложила круизным операторам администрации президента Трампа. Компании приняли это предложение, и теперь такие пассажиры смогут отправиться в круиз только если предоставят письменное разрешение от своего врача.

В начале недели Государственный департамент рекомендовал американцам не отправляться в круизы.

Поводом для особого беспокойства правительства США о безопасности круизных маршрутов в условиях эпидемии коронавируса стали два случая массового заражения пассажиров на лайнерах Diamond Princess у побережья Японии и Grand Princess у берегов Калифорнии.

Как показывают данные Международной ассоциации морских круизных линий (CLIA), средний возраст пассажиров круизов составляет 47 лет, и лишь 14% из них старше 70 лет.

CNBC также сообщает, что продажи морских круизов в США сократились на 35% на прошлой неделе по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за опасений пассажиров, связанных с эпидемией.

По последним данным, коронавирусом на планете заразились почти 124 тыс. человек, почти 4,6 тыс. умерли. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции.