"На площадке Ростуризма состоялось рабочее совещание с туроператорами и авиаперевозчиками, на котором обсуждались вопросы, возникшие в связи с обязанностью туроператоров по возврату туристам в полном объеме денежных средств за ранее приобретенные туры в КНР, Италию, Южную Корею и Иран. В отношении этих стран на данный момент действуют рекомендации приостановить формирование туров и ограничить посещение туристами", — говорится в сообщении.

Как уточняется, на встрече также обсуждались возможные варианты решений вопросов, возникших в связи с отказами туристов от туров (поездок), в частности – варианты компенсации денежных средств за билеты, выкупленные туроператорами по невозвратным тарифам.

"Участники совещания договорились о координации усилий, направленных на минимизацию потерь обеих сторон. Авиакомпании подтвердили готовность рассматривать в индивидуальном порядке каждый запрос от туроператоров. Участники встречи отметили, что ситуация с коронавирусом негативно влияет на всех участников рынка, и что решать вопросы можно только сообща, находясь в постоянном прямом диалоге", — сообщает пресс-служба.

В связи с этим глава Ростуризма Зарина Догузова также предложила направить совместные усилия на развитие внутренних туристских направлений и формирование туристских продуктов в России.