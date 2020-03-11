В письме говорится, что министерство финансов в соответствии с поручением правительства Российской Федерации рассмотрело обращение Ассоциации туроператоров (АТОР) по вопросу компенсации туроператорам убытков, понесенных в связи с ограничением реализации туристских продуктов в Китай.

Ранее портал "Интерфакс-Туризм сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай — российским. Ассоциация предварительно оценила ущерб, понесенный туроператорами по выездному туризму, в 450 млн рублей, а ущерб туроператоров по въездному туризму — в 140 млн рублей.

В своем ответе Минфин напоминает, что в соответствии со статьей 4 закона о туристской деятельности приоритетными направлениями государственного регулирования в этой сфере являются поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма. А одной из целей стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной правительством в сентябре 2019 года, является комплексное развитие внутреннего и въездного туризма за счет создания условий для формирования и продвижения качественного туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках.

"Таким образом, предусматриваемые государственные меры поддержки туристской отрасли должны быть направлены исключительно на развитие внутреннего и въездного туризма. Представляется целесообразным проработать вопросы замены въездного туристского потока граждан Китая в Россию иными сопоставимыми турпотоками как на внутреннем, так и международном направлениях", — цитирует источник письмо финансового ведомства.

Также в письме отмечается, что "туроператорская деятельность является предпринимательской деятельностью, которая согласно гражданскому законодательству является самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг".

"В этой связи правовых оснований для компенсации заявленных в обращении убытков не предусматривается", — говорится в письме Минфина.

Ростуризм 24 января рекомендовал российским туристам не ездить в КНР в связи с угрозой заражения и до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператоры и турагентства прекратили продажу туров и к началу февраля вывезли из Китая всех клиентов. Сообщалось, что россияне до лета забронировали около 35 тысяч туров в Китай, которые туроператорам пришлось аннулировать.

Также Россия с конца января ограничила въезд организованных китайских туристов по безвизовым спискам, а с 20 февраля прекратила и выдачу виз самостоятельным путешественникам из КНР. Турпоток из Китая в Россию фактически остановился. В 2019 году Россию посетили более 1,2 млн организованных китайских туристов.