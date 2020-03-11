Согласно сообщению, с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 г. временно ограничиваются пассажирские воздушные перевозки с территории РФ на территорию Итальянской Республики, ФРГ, Испания, Франции и в обратном направлении, за исключением: регулярных рейсов Москва — Рим (и обратно), регулярных рейсов Москва — Берлин (и обратно), регулярных Москва — Мюнхен (и обратно), регулярных рейсов Москва — Франкфурт-на-Майне (и обратно), регулярных рейсов Москва — Мадрид (и обратно), регулярных рейсов Москва — Барселона (и обратно), регулярных рейсов Москва — Париж (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F).

Также будут осуществляться чартерные рейсы, при условии перевозки в указанные страны их граждан и граждан иных стран и в Россию граждан РФ до полного вывоза указанных граждан в их страны.

Ранее "Аэрофлот" объявил, что с 13 марта до конца апреля приостановит рейсы в ряд городов Италии, Испании, Франции и Германии. А его дочерняя авиакомпания "Россия" приостановит полеты дочерней авиакомпании "Россия", выполняемые под коммерческим управлением "Аэрофлота" (под кодом SU) в/из Москвы и Санкт-Петербурга в Ниццу, и из Петербурга — в Дюссельдорф и Гамбург.