По состоянию на 11 марта в Италии зафиксировано более 10,1 тыс. случаев заболевания коронавирусом, скончался 631 человек. Большинство официально зарегистрированных случаев коронавируса Covid-19 в России, по информации оперативного штаба, завезены из Италии, в числе заболевших на территории РФ — один гражданин Италии, студент по обмену петербургского медицинского вуза.

В воскресенье, 8 марта, премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о закрытии страны на карантин с 10 марта по 3 апреля из-за распространения коронавируса.