"С 00:00 13 марта 2020 года вводится временный запрет на выдачу гражданам Итальянской Республики виз за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных", — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
По состоянию на 11 марта в Италии зафиксировано более 10,1 тыс. случаев заболевания коронавирусом, скончался 631 человек. Большинство официально зарегистрированных случаев коронавируса Covid-19 в России, по информации оперативного штаба, завезены из Италии, в числе заболевших на территории РФ — один гражданин Италии, студент по обмену петербургского медицинского вуза.
В воскресенье, 8 марта, премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о закрытии страны на карантин с 10 марта по 3 апреля из-за распространения коронавируса.