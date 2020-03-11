"Все больше стран вводят ограничения на въезд пассажиров, прибывающих из Китая, Италии и других стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. Отменены крупные международные выставки, конференции, спортивные и другие события. Авиакомпания Qatar Airways готова пойти на встречу пассажирам, чьи планы вынужденно изменились, предложив возврат билетов и возможность бесплатно перенести бронирования на более поздние даты", — сообщает пресс-служба.

Так, пассажиры, путешествия которых должны были состояться в срок до 30 апреля, смогут бесплатно перенести поездки на даты вплоть до 31 мая. Обменять можно билеты на те же направления или на другие в радиусе 500 миль от первоначальных.

Кроме того, пассажиры могут выбрать полный возврат средств.

По состоянию на 11 марта в мире коронавирусом заразились свыше 120 тысяч человек, почти 4,4 тыс. скончались.