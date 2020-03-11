"На текущий момент вся территория Италии объявлена "закрытой зоной", где действует режим чрезвычайной ситуации и введены ограничения на передвижения физических лиц между населенными пунктами. Въезд для иностранных туристов на территорию страны закрыт", — заявили в посольстве.

"В частности, российские туристы, которые, несмотря на рекомендации МИД России, продолжают прилетать в Италию, вынуждены возвращаться обратно тем же рейсом. В порядке исключения допускается въезд иностранных граждан после соответствующих проверок в случаях, связанных с острой служебной необходимостью, состоянием здоровья или возвращением к постоянному месту жительства на территории итальянского государства", — говорится в сообщении.

В посольстве РФ в очередной раз призвали россиян "воздержаться в настоящее время от поездок в Италию".