По данным на 17:29 МСК, курс доллара достиг 72,01 руб./$1, что на 61 копейку выше уровня закрытия вторника. Евро вырос к этому моменту на 1,06 рубля, до 81,56 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль вновь снижается к доллару и евро на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, из-за опасений негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику. Кроме того, негативное влияние практически на все валюты стран-экспортеров нефти оказывает возобновившееся падение нефтяных котировок из-за срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.