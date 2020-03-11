"Мы планируем возобновление работы в начале апреля. Но мы сделаем заявление относительно этого чуть позже", — говорится в сообщении компании-оператора парка развлечений.

Изначально парк был закрыт 29 февраля и планировалось, что его вновь откроют для посетителей 16 марта.

Другой тематический парк — Universal Studios Japan — планировал возобновить свою работу 15 марта, однако в среду объявил, что он будет закрыт еще как минимум одну неделю.

"Мы объявим о том, когда вновь откроемся, тщательно оценив ситуацию, в том числе грядущие заявления правительства страны", — отметили в расположенном в Осаке парке.

Накануне премьер Японии Синдзо Абэ призвал на 10 дней продлить действие мер, направленных на сдерживание распространение нового типа коронавируса, включающие в том числе отмену и перенос массовых мероприятий.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 121 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Около 4,3 тыс. человек скончались.