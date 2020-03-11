Полеты в Италию продолжатся только по одному направлению — в Рим (приостанавливаются рейсы в Милан, Венецию, Болонью, Верону и Неаполь), в Испанию — только в Мадрид и Барселону (приостанавливаются рейсы в Малагу, Валенсию, Аликанте, Пальма-де-Майорку и Тенерифе). Маршрутная карта "Аэрофлота" во Францию будет ограничена полетами в Париж (отменяются рейсы в Марсель, Ниццу и Лион), в Германию — в Берлин, Франкфурт и Мюнхен (отменяются рейсы в Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер, Дрезден и Штутгарт).

Кроме того, с 13 марта по 30 апреля будут временно приостановлены полеты дочерней авиакомпании "Россия", выполняемые под коммерческим управлением "Аэрофлота" (под кодом SU) в/из Москвы и Санкт-Петербурга в Ниццу, только из Петербурга — в Дюссельдорф и Гамбург.