"Министерству культуры Татарстана разработать и утвердить типовой порядок предоставления услуги по организации проведения государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке учреждениями культуры", — говорится в постановлении кабмина, подписанном и опубликованном в среду на республиканском портале правовой информации.

В соответствии с постановлением, затем учреждения культуры Татарстана должны на основании типового порядка утвердить правила предоставления своих площадок для проведения свадеб.

Ранее сообщалось, что публичный резонанс вызвала сыгранная в феврале в Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Татарстана свадьба дочери министра культуры республики Ирады Аюповой, ради проведения которой галерею закрыли для посетителей в рабочее время.

Впоследствии прокуратура Татарстана признала, что галерея была закрыта незаконно, поскольку по правилам самого учреждения оно не должно было оказывать платные услуги в ущерб своей основной деятельности.

При этом прокуратура отмечала, что, хотя возможность проведения свадеб в музеях разрешена правительством Татарстана, в самом учреждении нет порядка их проведения, не ограничивается число присутствующих и время церемонии.