"Белоруссия – 11-13 марта на большей части территории страны будет действовать "оранжевый" уровень метеоопасности в связи с сильным порывистым ветром. Возможны изменения в расписании авиарейсов", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Как следует из данных погодных сервисов, пик непогоды придется на 12 марта. В этот день ожидаются проливные дожди на всей территории страны с порывами ветра до 22 м/с.

Сейчас аэропорт Минска работает в штатном режиме, задержек прибывающих и отправляющихся рейсов на 17:00 практически нет.