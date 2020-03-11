"И.о президента Абхазии Валерий Бганба поручил соответствующим органам принять меры по закрытию государственной границы по реке Ингур с 14 марта", — говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

"Соответствующее распоряжение и.о. президента с указанием срока действия режима полного ограничения пересечения абхазо-грузинской границы будет издано сегодня, 11 марта", — говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров по итогам совещания с представителями межведомственного оперативного штаба по защите населения республики от коронавирусной инфекции.

И.о. президента также поручил межведомственному штабу совместно и министерством иностранных дел рекомендовать жителям Абхазии не выезжать за границу, в особенности, в страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

Штабу рекомендовано пересмотреть перечень препаратов, подлежащих государственному резерву лекарств и медицинских изделий для обеспечения лечебных учреждений страны.

Министр здравоохранения и социального обеспечения республики Тамаз Цахнакия сообщил, что в Абхазии нет не одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Он также отметил, что 19 марта в Абхазию из России будут доставлены экспресс-тесты на обнаружение коронавируса.

Ранее власти Абхазии временно — с 1 марта до 7 апреля — запретили въезд в республику всех иностранных граждан, за исключением жителей стран, с которыми установлен безвизовый режим, в рамках плана действий по защите от проникновения коронавируса в республику.