"В соответствии с последними разъяснениями итальянских властей, информируем, что при перемещении в пределах города, провинции или области вашего проживания/нахождения, а также между ними железнодорожным, автобусным или иным транспортом, в том числе при вылете за рубеж из Италии (включая Россию), необходимо предварительно заполнить специальную форму. В случае проверки правоохранительными органами Италии анкету необходимо предъявить", — говорится в сообщении дипмиссии.

Основаниями для поездки либо перелета могут быть – подтвержденная служебная необходимость, особая необходимость (в т.ч. поездка за продуктами), состояние здоровья, возвращение к месту проживания (в т.ч. в Россию).

"В случае возвращения в Россию в анкете необходимо указать фамилию, имя, дату рождения, документ, удостоверяющий личность, место проживания в России (буквами латинского алфавита — как написано в загранпаспорте)", — пояснили в посольстве.

При этом все вопросы выезда лиц, имеющих двойное гражданство или вид на жительство в Италии, будут рассматриваться итальянскими компетентными органами в индивидуальном порядке.

Дипломаты напомнили, что в случае возникновения проблем российские граждане могут обратиться в консульские учреждения РФ в Милане, Генуе, Палермо и Риме.

В воскресенье, 8 марта, премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о закрытии страны на карантин с 10 марта по 3 апреля из-за распространения коронавируса. По состоянию на 11 марта в Италии зафиксировано более 10,1 тыс. случаев заболевания коронавирусом, скончался 631 человек.