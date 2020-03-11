По сообщениям калининградцев, многочасовые очереди образовались на всех четырех пограничных переходах региона. Контроль при помощи тепловизоров и термометров осуществляют как польские медицинские специалисты, так и российские.

При этом поляки ввели новшество — заполнение специальной карты, где необходимо указать информацию, которая поможет в дальнейшем контролировать перемещение путешественников. И если раньше в пунктах пропуска на польской стороне работали несколько полос движения, то в настоящее время — одна. Кроме того, граждане России при пересечении польской границы должны пройти процедуру дактилоскопии.

Многие россияне не знали, что с 10 марта Польша вводит санитарный контроль на границе. Теперь в очередях на границе приходится отстоять по 5-6 часов.

В минувший вторник Польша ввела санитарный контроль на границах России, Белоруссии и Украины в связи с угрозой распространения коронавируса. На пунктах пропуска дежурят машины "скорой помощи", а медики проверяют водителей и пассажиров, въезжающих в страну. В случае выявления симптомов вирусной инфекции людей ждет госпитализация.

В Польше в настоящее время официально зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом, введен штраф в размере 5 тыс. злотых (95 тыс. рублей) за несоблюдение правил нераспространения коронавируса.