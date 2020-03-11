Правительство Иордании ввело запрет на поездки в Ливан и Сирию, и с будущего понедельника закроет въезд в страну из Франции, Германии и Испании, написало израильское издание "Исраэль хайом" со ссылкой на министра.

В Иордании зафиксирован единственный случай заражения коронавирусом подданного, прибывшего рейсом из Италии, в Израиле зафиксированы 76 таких случаев, Египте — 59, Ливане — 52, Ираке — 71.

На Западном берегу реки Иордан зарегистрированы, по данным палестинских СМИ, 30 случаев заражения, из которых 29 — в Вифлееме.

Израильские СМИ отмечают, что на Ближнем Востоке зафиксированы в общей сложности свыше 9 тыс. случаев заражения коронавирусом, большинство из них — в Иране.