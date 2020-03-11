"Самый большой этнографический парк России объявляет апрель месяцем открытых дверей, вход для всех посетителей парка будет свободный. Посетители смогут настоящие жилища всех народов мира и уникальные старинные национальные предметы интерьера и быта, а также попробовать национальные блюда и освоить древние ремесла", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в "Этномире", в апреле запланировано несколько праздничных мероприятий – "Дни народных забав и потех" 4-5 апреля, "Дни космонавтики" 11-12 апреля, "Этномир – мечта, цель, жизнь" 18-19 апреля, посвященное 14-летию с момента создания парка. С 25 по 26 апреля пройдут "Дни Земли" – посетители вместе с садоводами парка будут сажать деревья и смогут смастерить скворечники.

Кроме того, для гостей весь апрель будут открыты постоянные экспозиции – "Великие учителя человечества", "Мировые архитектурные шедевры", "Музей СССР", а также выставка коллекции кукол народов мира, "Музей спичек", "Музей русских самоваров". В галерее "Путешествие по России" посетители познакомятся со всеми регионами страны, их природными богатствами и знаменитыми жителями. На территории парка детей ждут сибирские хаски, динопарк, этноферма. Для любителей котов и кошек построен "Котодом" – место для отдыха, проведения мастер-классов, знакомства гостей с историей, повадками, породами кошек и многими интересными фактами из жизни этих животных. На двух этажах деревянного дома открыты две творческие мастерские, магазин тематической продукции, кинозал и гостиница для временного содержания кошек.

"Этномир" – этнографический интерактивный парк-музей под открытым небом на границе Калужской и Московской областей. На площади в 140 га здесь представлены архитектура, национальные традиции, ремесла и кухня почти всех стран мира. Одиннадцать отелей парка предлагают гостям ближе познакомиться с бытом народов мира, проведя ночь в избе, чуме, юрте или дворце индийских раджей.