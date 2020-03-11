Министр во время рабочей поездки в Тулу проинспектировала ход реставрации исторических зданий в Музейном квартале, Казанскую набережную и Успенский собор Тульского кремля.

По словам тульского губернатора, проект "Музейный квартал" отвечает целям национального проекта "Культура" и станет первым культурным кластером в области: здесь в шаговой доступности расположены не только музеи и выставочные центры, но и театры, молодежные творческие пространства.

"Здесь создается единое историко-культурное пространство в центре города. Мы возродили Тульскую набережную, которая стала точкой притяжения горожан и гостей города. Музейный квартал стал флагманом культурно-туристического кластера, который мы формируем в центре Тулы. Здесь будут в полном объёме проведены реставрационные работы и созданы современные мультимедийные экспозиции четырех федеральных музеев: "Ясной Поляны", "Куликова поля", "Поленово" и Государственного исторического музея. Частные и региональные музеи также будут интегрированы в современную туристическую инфраструктуру", — подчеркнул Дюмин.

Министр отметила, что в городе создается новое уникальное пространство не только для туляков, но и для гостей города.

"Здесь люди разных возрастов смогут найти занятия по интересам", — подчеркнула Любимова.

На улице Благовещенской откроется филиал музея-заповедника В.Д.Поленова — музейно-туристический комплекс "Поленовское подворье". Здесь будут проходить временные выставки из фондов музея и его российских и зарубежных партнеров, мастер-классы и другие мероприятия. Согласно концепции, здесь будет создан музей и лаборатория по изучению семейной частной истории.

На территории усадьбы XIX века (ул. Металлистов, 1), которая передана в пользование музею-заповеднику "Куликово поле", будет создан археологический центр с выставочными пространствами и современным образовательным центром. Еще одна экспозиция музея-заповедника "Куликово поле" будет представлена в доме №8 по ул. Металлистов. В настоящее время ведутся работы по приспособлению здания для Музея исторической кухни.

В административно-производственном здании пряничной торговли XIX в. (ул. Металлистов, 10) откроется филиал Государственного исторического музея. Сейчас прорабатывается концепция будущей экспозиции и создания единого благоустроенного пространства, объединяющего Казанскую набережную, ул.Металлистов и Музейный квартал.

В доме купца Кучина (ул. Металлистов, 25) разместится филиал музея-усадьбы "Ясная Поляна". Кроме выставочного пространства, здесь будут тематические гостиничные номера, обставленные в духе дворянской усадьбы XIX века, кафе, информационный центр.

Также на улице Металлистов будет создан Музей центрального казачьего войска и музей декоративно-прикладного искусства.

Министр ознакомилась с ходом реставрационных работ на территории Тульского кремля. Здесь на Соборной площади ведется работа по созданию археологического окна, а в Успенском соборе восстанавливают уникальные фрески, сохранившиеся с середины XVIII века. Также планируется воссоздание в Тульском кремле осадных дворов.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Основные мероприятия пройдут 25-27 сентября.