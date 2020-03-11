"Ситуация, как с Италией или Китаем (приостановка авиасообщения — ИФ), может коснуться и других стран", — говорит собеседник агентства, напоминая об ограничениях, которые коснулись целого ряда стран на фоне распространения коронавируса.

По его словам, рост интереса уральцев к турпутевкам на российские курорты наблюдался уже утром в минувший вторник. На это повлияла, по словам эксперта, в том числе нестабильная ситуация с курсом валют.

"К росту интереса к внутрироссийским направлениям с фиксированной стоимостью в рублях привел возрастающий курс евро и доллара, так как выросла фактическая стоимость зарубежного отдыха", — уточнил эксперт.

Также цены на путевки будут расти в силу того, что на российском черноморском побережье "сильно ограничены объемы средств размещения". К числу востребованных направлений для уральцев туроператоры также относят Алтайский край и Татарстан.

"Если по этим направлениям будет ажиотаж, это вынужденно приведет к росту стоимости даже без других экономических обоснований. Лучше сейчас возможностью пользоваться, приобретать (путевки — ИФ)", — отмечает эксперт.

Ранее сообщалось, что общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на утро среды, 11 марта, достигло 118 тыс. 23 человек.