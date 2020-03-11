Прямое сообщение между Калининградом и Казанью будет прекращено с 25 марта. На последующие месяцы продажи билетов нет. Другие авиакомпании не выполняют рейсы по данному маршруту.

"ЮВТ Аэро", начиная с осени 2017 года, выполняла два полёта в неделю по маршруту Калининград — Казань на воздушных судах CRJ-200. А

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта "Храброво", в настоящее время нет полной ясности о летнем расписании полетов в Калининград из других городов России и зарубежных стран. Оно будет введено в действие с 29 марта. Сейчас идет прием заявок от авиакомпаний.

АО "Аэропорт "Храброво" (Калининград) по итогам 2019 года увеличило пассажиропоток на 10,3% по сравнению с предыдущим годом — до 2 млн 369 тыс. человек.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.