Министр во время рабочей поездки в Тулу проинспектировала ход реставрации исторических зданий в Музейном квартале, Казанскую набережную и Успенский собор Тульского кремля.

"Мы хотим, чтобы туризм в Тульской области был не только туризмом выходного дня, но чтобы люди приезжали в Тулу на три-четыре дня или даже на неделю", — подчеркнул Дюмин.

Губернатор отметил, что наиболее масштабным стал проект по подготовке к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля. За три года проведено 120 подготовительных мероприятий, 35 объектов культурного наследия будет приведено в порядок.

"Появится 30 новых музейных экспозиций и выставочных пространств. Большинство из них — в малых городах и поселениях, входивших в Большую Засечную черту. В преддверии юбилея появляются новые музейные объекты и в Тульском кремле", — отметил Дюмин.

В рамках подготовки к 500-летию возведения Тульского кремля идут реставрационные работы на ряде объектов культурного значения. В том числе — в Музейном квартале на пешеходной улице Металлистов в историческом ядре Тулы.

Министр отметила, что 500-летие Тульского кремля — это не локальный праздник, а дата, о которой знают все.

"Проект дает новый импульс для развития туризма, науки и других важных сфер. Общая задача — чтобы все отреставрированные объекты работали и после юбилея", — подчеркнула Любимова.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Основные мероприятия пройдут 25-27 сентября.