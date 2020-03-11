"В связи со вспышкой коронавируса в Италии Utair приостанавливает рейсы в Милан и обратно в период с 20 марта по 31 мая. В интересах пассажиров отмененных рейсов авиакомпания вернет деньги за билеты в полном объеме, в том числе по невозвратным тарифам, без каких-либо удержаний", — сообщил перевозчик.

Для вывоза пассажиров из Милана Utair выполнит три рейса: 11, 15 и 18 марта.

Милан — единственное итальянское направление Utair, сейчас полеты выполняются ежедневно.

"Авиакомпания внимательно следит за развитием ситуации и выполняет рекомендации властей относительно мер безопасности и дальнейших полетов в Европу", — заявил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков, чьи слова приводятся в сообщении.

В компании отметили, что с февраля проводят дезинфекцию всех самолетов, на рейсах предлагаются медицинские маски. Пассажиров со случаями заражения коронавирусом до сих пор не выявлено.