"Из двухсот сортов, которые мы покажем в этом году, 130 голландских сортов-интродуцентов являются новинками и будут впервые представлены на экспозиционном участке", — приводятся в пресс-релизе слова директора НБС, члена-корреспондента РАН Юрия Плугатаря.

Выставки коллекционных тюльпанов в ботсаду в Крыму проходит в открытом грунте. "Изюминкой" парада-2020 станут сорта тюльпанов класса Rembrandt. Этот многочисленный класс тюльпанов с пестрыми расцветками назван так в честь всемирно известного художника Рембрандта ван Рейна.

"Хотя первые, раннецветущие тюльпаны в Никитском саду уже открылись, Парад тюльпанов в НБС стартует, как правило, в самый разгар весны, в последнюю декаду марта, и длится до середины мая. О дате торжественного открытия Парада тюльпанов будет сообщено дополнительно", — говорится в пресс-релизе.

Выставка тюльпанов пройдет в Никитском ботаническом саду в 13-й раз.

Ботсад расположен в южнобережном поселке Никита, это популярное у туристов место. В январе 2016 года сад получил федеральный статус.

Никитский ботсад является родоначальником таких отраслей народного хозяйства России, как виноградарство, эфиромасличное растениеводство, табаководство, южное декоративное садоводство, южное и субтропическое плодоводство.