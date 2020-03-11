"Количество ночевок гостей из России за период с января по декабрь 2019 года составило 2,042,090 (+7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Число ночевок гостей из Украины – 641,537 (+26,9%)", — сообщили в турофисе.

В общей сложности иностранные туристы провели в Германии в 2019 году 89,9 млн ночей – этот рубеж был преодолен впервые. Число ночевок выросло на 2,6% или 2,2 млн по сравнению с 2018 годом.

"Три четверти ночевок пришлось на туристов из европейских стран. Тройка лидеров по итогам 2019 года: Нидерланды (11,7 млн ночевок, +2,6%), Швейцария (7,1 млн, +3%) и США (7 млн, +4,3%)", — рассказали в DZT.

При этом заметнее всего вырос турпоток в Германию из таких стран, как Нидерланды, Испания, Швейцария, Польша и Италия. А азиатские рынки наоборот отметились небольшим спадом – 2,2% в сравнении с показателями 2018 года.

В турофисе отметили, что Германия в 2019 году сохранила лидерские позиции в Европе в сегменте "деловой туризм" и продолжила укреплять позиции в качестве направления для отдыха.

"В свою очередь начало 2020 года оказалось непростым для мировой индустрии туризма. Нам все еще приходится сталкиваться с экономическими рисками, слабым ростом экономики в Еврозоне, проблематикой Brexit, открытыми торговыми конфликтами, продолжающимися климатическими дебатами, а теперь и вызовами, связанными с последствиями короновирусной инфекции", — заметила глава DZT Петра Хедорфер.