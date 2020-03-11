"После введения итальянским правительством новых мер по сдерживанию чрезвычайной ситуации, связанной с ухудшением здоровья граждан на территории страны из-за эпидемии коронавируса, мы вносим изменения в маршруты судов, заходящих в итальянские порты. Меры будут действовать до 3 апреля 2020 включительно", — пояснили в Сosta Cruises.

Как отметили в пресс-службе, круизные лайнеры, которые в настоящее время находятся в плавании, будут заходить в итальянские порты только для высадки пассажиров с целью их возвращения домой, без возможности экскурсионных программ или посадки. "Всем пассажирам, круизы которых претерпели изменения, предлагается кредит на будущий круиз, чтобы они смогли отправиться в путешествие позднее", — сообщили в Сosta Cruises.

Кроме того, оператор запретил посадку итальянских туристов на лайнеры, отправляющиеся в круизы за пределами Средиземного моря. "На борту судов усилены меры санитарной обработки для обеспечения максимальной гигиены и безопасности пассажиров и членов экипажа. Также действуют строгие меры по прохождению медицинского осмотра пассажиров при посадке", — подчеркнули в компании.

По словам президента Сosta Cruises Нила Паломба, компания будет поддерживать правительство Италии в борьбе с распространением коронавируса. "Как итальянская компания и единственный круизный оператор, лайнеры которого ходят под итальянским флагом, мы обязуемся гарантировать соблюдение регламента и поддерживать итальянские власти и общество в противостоянии чрезвычайной ситуации", — цитирует его пресс-служба.

В воскресенье, 8 марта, премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о закрытии страны на карантин с 10 марта по 3 апреля из-за распространения коронавируса. Приостановлена работа баров и ресторанов, закрыты театры и музеи по всей стране. Двенадцать горнолыжных курортов Доломитовых Альп объявили о досрочном завершении сезона и закрытии курортов с вечера 10 марта.

По состоянию на 11 марта в Италии зафиксировано более 10,1 тыс. случаев заболевания коронавирусом, скончался 631 человек.

Круизная компания Costa Cruises была основана в 1948 году в Италии, на сегодня это один из самых крупных операторов круизов в Европе, штаб-квартира компании расположена в Генуе. Действующий флот насчитывает 27 лайнеров общей вместительностью порядка 76 тыс. мест.