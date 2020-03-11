Рейсы Ульяновск-Сочи и обратно будут выполняться по понедельникам и четвергам, Симферополь-Ульяновск — также по понедельникам и четвергам, Ульяновск-Симферополь — по вторникам и пятницам.

Авиакомпания планирует задействовать на маршрутах самолеты Embraer 190.

Nordwind Airlines входит в десятку крупнейших авиакомпаний России, базируется в московском "Шереметьево". Воздушный парк состоит из 27 самолетов Boeing (737 и 777) и Airbus (A330 и A321). По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициаром компании является глава туроператора Pegas Touristik Каринэ Букрей.