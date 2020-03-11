"В феврале 2020 года в Крыму отдохнула 271 тысяча туристов, больше на 12%, чем за февраль прошлого года. И 6% — туристы, которые прибыли железной дорогой", — сказал Черняк на заседании президиума Госсовета в среду.

Председатель Госсовета республики Владимир Константинов отметил, что благодаря запуску железнодорожного сообщения с Крымом число туристов может вырасти до 9 млн человек в год.

"В ближайшие годы нас ожидает большой поток туристов, которые приедут именно по железной дороге. Названа цифра примерно 2 миллиона. Можно легко прибавить 7 миллионов, которые приезжали сюда без железной дороги. Если механически сложить, уже получается колоссальный рост", — сказал он.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявлял, что популярность Крыма у туристов может заметно вырасти на фоне распространения в мире нового типа коронавируса, "что накладывет определенные обязательства".

Железнодорожное сообщение с полуостровом через Крымский мост было запущено в декабре 2019 года. Глава Ростуризма Зарина Догузова прогнозировала, что благодаря этому турпоток может вырасти на 20%.

Курортный сезон 2019 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих — 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года.