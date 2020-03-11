"За короткий срок были выявлены все, кто мог так или иначе контактировать с заболевшими. Это не только ближний круг — друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее. По правилам они также были помещены под медицинское наблюдение — часть госпитализированы, часть соблюдают режим домашней изоляции, часть находятся в обсервационном центре", — сообщила Ракова журналистам в среду.

"Всего под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся около 1 тысячи человек. Данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов", — сказала она.