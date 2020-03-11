Полеты будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям, прилет из Еревана запланирован на 15:30, вылет из Волгограда — 17:00 (время местное). Время в пути составит 1 час 45 минут.

Начиная с июня рейсы будут выполняться также один раз в неделю, но уже по четвергам. Прилет из Еревана — в 21:30, вылет из Волгограда — в 23:00.

Nordwind Airlines входит в десятку крупнейших авиакомпаний России, базируется в московском аэропорту "Шереметьево". Воздушный парк состоит из 27 самолетов Boeing (737 и 777) и Airbus (A330 и A321). По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициаром компании является глава туроператора Pegas Touristik Каринэ Букрей.

ПАО "Международный аэропорт Волгоград" находится под управлением холдинга "Новапорт". В 2019 году пассажиропоток увеличился на 6% по сравнению с показателем 2018 года — до 1 млн 215 тыс. человек.

"Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В настоящее время он является крупнейшим аэропортовым холдингом в РФ, в него входят 17 региональных аэропортов: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.