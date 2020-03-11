На внутренних направлениях перевезено 319,773 тыс. человек, на международных — 282,275 тыс. человек.

Число рейсов "Уральских авиалиний" в феврале также выросло на 17% и составило 4,345 тыс., в том числе 2,321 тыс. рейсов внутри страны и 2,024 тыс. — международных.

За январь-февраль авиакомпания перевезла 1 млн 295,619 тыс. пассажиров, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди них на внутренних направлениях перевезено 662,948 тыс. человек, на международных — 632,671 тыс. человек. Число рейсов за два месяца выросло на 14% и составило 9,305 тыс. (4,806 тыс. внутренних, 4,499 тыс. международных).

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.

В настоящее время флот компании состоит из 48 самолетов производства Airbus (три А320neo, два A321neo, 23 А320, 15 А321 и пять А319).