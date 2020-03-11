"Фонды персональной ответственности туроператоров сформированы сегодня на две пятых – это всего 3 от 7%, при которых их признают достаточными. Тем не менее, это 2 млрд рублей. И эти деньги в какой-то степени "мертвые", — сказал он.

По словам Осауленко, у крупных туроператоров фонды достигают 300-400 млн рублей и растут дальше.

"Хорошо, если эти деньги будут работать. Сейчас активно обсуждается установление верхней планки фондов в 250 млн рублей — с использованием других финансовых инструментов ответственности туроператоров", — сообщил Осауленко.

Он подчеркнул, что туроператоры по выезду и по въезду попали сейчас в очень сложную ситуацию из-за распространения в мире коронавируса, которое повлекло за собой закрытие ряда популярных туристических направлений.

Осауленко также сообщил, что в Ростуризме поддержали инициативу "Турпомощи" ввести отсрочку на пополнения фондов персональной ответственности туроператоров для взносов, которые надо платить уже сейчас.

"Это могло бы помочь бизнесу справиться с той ситуацией, в которой он оказался", — сказал он.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече с туроператорами заявила, что ее ведомство будет лоббировать в правительстве меры поддержки туроператоров. Среди других мер она назвала предложение о переносе срока уплаты взносов туроператорами в фонд персональной ответственности "Турпомощи" с апреля на июль, а также отмену взносов в резервный фонд в 2020 году.

Распространение коронавируса и закрытие популярных направлений для поездок из-за эпидемии привело к кризису на туристическом рынке, связанному со снижением спроса, а также тем, что туроператоры вынуждены в массовом порядке возвращать туристам деньги за аннулированные туры.