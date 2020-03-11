Как сообщили в среду местные СМИ, Таиланд для предотвращения распространения коронавируса с 10 марта отменил возможность получения виз по прилету для граждан 18 стран, в том числе России. Также отменен безвизовый режим для граждан Италии, Гонконга и Южной Кореи. В министерстве туризма Таиланда порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что отмена виз "по прилету" не затронет граждан России.

"Решение правительства Таиланда временно приостановить выдачу виз по прибытии (VoA) для граждан 18 стран не затрагивают владельцев российских паспортов. Россияне по-прежнему могут посещать Таиланд в течение 30 дней без визы", — говорится в сообщении посольства.

Также дипмиссия напоминает, что в соответствии с двусторонним соглашением между Российской Федерацией и Королевством Таиланд от 13 декабря 2005 года, обладателям российских паспортов разрешается въезд в Королевство Таиланд и пребывание в нем без визы сроком до 30 (тридцати) дней в соответствии с условиями двустороннего соглашения.

«Граждане остальных стран из этого списка (Болгарии, Бутана, Китая (включая Тайвань), Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа-Новой Гвинеи, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату) должны подавать на визу заранее до планируемой поездки в посольстве или консульстве», — сообщает посольство.