Как сообщили в среду местные СМИ, Таиланд для предотвращения распространения коронавируса с 10 марта отменил возможность получения виз по прилету для граждан 18 стран, в том числе России. Также отменен безвизовый режим для граждан Италии, Гонконга и Южной Кореи.

"С 2007 года, согласно двухстороннему соглашению между правительствами РФ и Таиланда, обе стороны отказались от оформления виз для туристов, прибывающих в страну с целью туризма на срок до 30 дней. С 2007 года виза по прибытию для россиян не оформляется, для граждан Таиланда в РФ существует такой же режим", — пояснил он.

Как отметил Кинель, с 1999 по 2007 год существовало распоряжение МВД Таиланда об оформлении для граждан ряда иностранных государств, в том числе и России, виз по прибытии.

"Потом между нашими странами было принято новое соглашение. Просто ранее Россия не была исключена из прежнего списка. Некоторые страны СНГ, например, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, граждане которых все это время оформляли визы по прибытии, отмененные из-за опасности коронавируса, теперь должны обращаться за визой в посольство или консульство Таиланда в своей стране", — подчеркнул эксперт.

К 11 марта число случаев заражения коронавирусом в Таиланде достигло 59, двое заболевших – сотрудники аэропорта Бангкока Суварнабхуми.