Сейчас "Победа" летает в Эйлат три раза в неделю, добавила она.

"Мы отменяем запланированные полеты в Израиль. Но мы знаем, что в Эйлате остались наши клиенты, поэтому 12 и 14 марта "Победа" полетит в Эйлат на пустых самолетах, чтобы выполнить обратные рейсы и вернуть наших клиентов домой", — передал через пресс-службы гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

Источник в "Победе" добавил, что компания "пошла на значительные расходы для организации вывоза клиентов из Израиля".

Ранее "Победа" отменила из-за коронавируса все свои рейсы в Италию с 11 по 31 марта.