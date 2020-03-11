Как уточняется, возможность получения «визы по прилету» (Visa on arrival) была введена для граждан 18 – им для въезда в Таиланд достаточно было предъявить в аэропорту прилета национальные паспорта.

Также в Таиланде действует безвизовый режим для граждан 45 стран. Из-за коронавируса он отменен для трех из них – Италии, Гонконга и Южной Кореи

Среди этих стран — Россия, Китай, Бутан, Болгария, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексика, Науру, Вануату, Папуа Новая Гвинея, Румыния, Саудовская Аравия и Узбекистан.

К 11 марта число случаев заражения коронавирусом в Таиланде достигло 59, двое заболевших – сотрудники аэропорта Бангкока Суварнабхуми.