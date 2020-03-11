Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ "О введении режима повышенной готовности" в связи с угрозой распространения коронавируса. Среди перечисленных мер в пункте 3 документа предлагается обязать граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию. Указ распространяется как на граждан РФ, так и на иностранных граждан, которые прибывают на территорию Москвы из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

"После введения режима повышенной готовности в Москве в связи с угрозой распространения коронавируса резко выросло число аннуляций по поездкам иностранных туристов в столицу. По словам туроператоров, отсутствие разъяснений по срокам введенных ограничений и по механизму их реализации сильно осложняет ситуацию. Некоторые страны, в частности Франция и Италия, уже рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию, так как они могут попасть на 14-дневный карантин", — рассказала она.

Как отметила Тюрина, отельеры отказываются возвращать туроператорам деньги за аннуляции бронирований без штрафов. Похожая проблема и с музеями Кремля: в то время, когда туркомпании просят перенести средства за билеты на депозиты или зачесть их в счет будущих продаж, руководство просто аннулирует билеты без возврата денег.

"Очевидно, что указ мэра, принципиально меняющий ситуацию на рынке, должен сопровождаться пояснениями для турбизнеса. Музеи и отели согласны аннулировать бронирования до определенного срока, например, до конца марта. Но пересматривать в целом свои условия аннуляций в нынешней ситуации не готовы", — пояснила она.

Кроме того, туроператорам не понятно, где должен самоизолироваться иностранный турист и кто будет контролировать выполнение режима ограничений.

Мэрия Москвы предупредила, что несоблюдение карантина наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей и влечет ответственность, в том числе уголовную – вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет, в случае если это нарушение санитарных правил приведет к летальному исходу. Соблюдение режима отслеживается с помощью видеонаблюдения, при нарушении режима предусмотрено размещение гражданина в обсервационном центре.