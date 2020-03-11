"В связи с эпидемиологически неблагополучной ситуацией в ряде стран мира и соседних регионах на территории Курской области подписано распоряжение губернатора Курской области "О введении режима повышенной готовности", — сообщает пресс-служба обладминистрации.

Согласно документу, граждане, посетившие территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах прибытия в Курскую область.

На время карантина (2 недели) курянам необходимо оставаться дома, листок нетрудоспособности им выдадут на дому и проведут лабораторные исследования на наличие коронавируса в организме. При ухудшении самочувствия необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.

Работодатели должны обеспечить измерение температуры тела работникам на местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. В случае подтверждения информации о коронавирусе в помещении необходимо провести дезинфекцию.

Ранее сообщалось, что лагерь для двухнедельного карантина прибывающих в регион из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу создан в Курской области. По данным пресс-службы областной администрации, в настоящее время под наблюдением (на обсервации) в больнице им. Н.А. Семашко находятся два человека, которые могли быть в среде возможного заражения. Они ехали в одном поезде с заболевшей женщиной из Белгородской области. У них взяты лабораторные анализы, результат отрицательный. В стационаре под наблюдением они будут находиться 2 недели. Кроме того, сейчас под домашним наблюдением находятся еще 39 человек — это туристы, а также те, кто вернулся из поездок в страны, где зарегистрированы случаи заболевания короновирусной инфекцией.