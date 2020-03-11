Перелеты будут осуществляться по вторникам и субботам с вылетом из Сургута в 7:40 (время местное для каждого аэропорта) и прибытием в Геленджик в 10:00. Обратный вылет будет производиться в 11:00. На рейсах будут задействованы воздушные суда Boeing-737-500 вместимостью 126 кресел.

Кроме того, из-за возросшего спроса "ЮТэйр" увеличивает частоту полетов по маршруту Тюмень — Геленджик. К еженедельным рейсам в июне, августе и сентябре добавятся два дополнительных перелета, в июле — три, отмечается в сообщении. Перелеты будут осуществляться с вылетом из Тюмени в 17:00 и прибытием в Геленджик в 18:50. Обратный вылет будет производиться в 19:40.

"ЮТэйр" входит в топ-10 авиакомпаний РФ по объему пассажиропотока. Крупнейшие акционеры — созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

Аэропорт Геленджика располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты. ООО "Аэропорт "Геленджик", ранее входившее в "БазЭл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"). Они владеют по 49,5% в уставном капитале ООО. Сделка по приобретению актива была закрыта в апреле 2018 года. По итогам 2019 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 15% — до 338,786 тыс. человек.