"Департамент туризма Минэкономразвития России прорабатывает вопрос компенсации туроператорам убытков по авиаперевозке в Иран, Италию, Китай, Республику Корея и на остров Хоккайдо (Япония)", — сказала она.

Тюрина отметила, что туроператорам предложено до 12 марта представить информацию о размере убытков по невозвратным тарифам на авиаперевозки. Сведения должны быть подтверждены документами – копиями договоров на блоки мест, групповые перевозки, чартерные рейсы, маршрутными квитанциями по невозвратным опубликованным тарифам российских авиаперевозчиков.

Ранее туроператоры заявляли, что авиакомпании не возвращают деньги за билеты на регулярные рейсы, приобретенные туристами в составе турпакетов. Также туроператоры не могут вернуть депозиты, внесенные за чартерные цепочки на летний сезон. Общественные объединения в сфере турбизнеса просили регуляторов принять меры в связи с этой ситуацией.