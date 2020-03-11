Таким образом, в городе борются с большими скоплениями людей, способствующими распространению вируса.

В Риме, как и по всей Италии, закрыты все музеи, театры и кинотеатры.

В Ватикане, как сообщалось, закрыли собор Святого Петра и прилегающую к нему площадь.

Власти Италии, занявшей второе место в мире по числу заболевших коронавирусом, стараются минимизировать скопления людей и призывают жителей страны не выходить из дома без крайней необходимости.

Согласно официальным данным, в Италии зарегистрировано 10149 случаев заболевания коронавирусом. Из них 8514 человек болеют в настоящее время, 1004 человека выздоровели и 631 человек умер.

Фонтан Треви — самый крупный фонтан Рима. Это один из самых кинематографичных фонтанов мира: он появлялся в "Римских каникулах", "Сладкой жизни", "Безумно влюбленном" и многих других фильмах.