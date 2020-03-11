"Все рейсы будут возобновлены, за исключением (рейсов — ИФ) в Вену, Стокгольм и Гетеборг, которые приостановили прием рейсов (из Ирана — ИФ) из-за вспышки коронавируса", — говорится в ее заявлении.

О приостановке полетов в Европу авиакомпания сообщила 8 марта, сославшись на ограничения по неизвестной причине. Вспышка коронавируса в стране в том заявлении не упоминалась.

Заявление о возобновлении перелетов последовало после переговоров иранских дипломатов и сотрудников организации гражданской авиации Ирана с некоторыми европейскими официальными лицами.

В Иране заражение коронавирусом подтвердили более чем у 8 тыс. человек, 291 человек скончался.