Иностранцы с 12 марта должны уведомлять о своем визите в Израиль не менее чем за пять дней до приезда и соблюдать двухнедельный карантин после прибытия в страну в связи с распространением коронавируса, отмечают в дипломатическом ведомстве.

"Начиная с 12 марта 2020 г. с 20.00 любой прибывший в Израиль иностранный гражданин обязан соблюдать 14-дневный карантин. Все граждане иностранных государств, намеревающиеся прибыть в Израиль после 12 марта, обязаны по меньшей мере за пять рабочих дней уведомить об этом соответствующий консульский отдел Посольства Израиля в стране пребывания по электронной почте", — уточняют в посольстве.

Обращения иностранных граждан передается в консульский департамент МИД Израиля, а также в Управление миграционного контроля и пограничную службу международного аэропорта им. Д.Бен-Гуриона. После одобрения обращений службами иностранным гражданам будет направлено ответное письмо по электронной почте с разрешением на пересечение границы Израиля.

В посольстве также добавили, что отели и хостелы не являются местом, удовлетворяющим требованиям пребывания в карантине.