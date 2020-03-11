Авиакомпания "Аэрофлот — российские авиалинии" обслужила 2,52 млн пассажиров, "просев" на 4% г/г. "Сибирь (летает под брендом S7) перевезла 1,27 млн человек (+70%). Входящая в группу "Аэрофлот" "Победа" обеспечила доставку 821,88 тыс. пассажиров (+32%). Рейсами "Уральских авиалиний" воспользовались 601,8 тыс. человек (+17%), входящей в "Аэрофлот" "России" — 508,9 тыс. (-13%).

За январь-февраль 2020 года все авиакомпанииРФ перевезли 16,87 млн пассажиров (+6,6%).

Уточненные данные о перевозках Росавиация опубликует в конце этого месяца.

В 2019 году российские авиаперевозчики обслужили 128 млн пассажиров, это на 10% больше, чем годом ранее, и соответствовало прогнозу Минтранса. По итогам 2020 года ожидается рост пассажиропотока на уровне 7-8%, заявлял ранее глава Минтранса Евгений Дитрих.