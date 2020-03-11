Всего в мире начитывается 4,294 тыс. случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, на материковой части Китая — 3,157 тыс.

За исключением материковой части китайской территории в мире за стуки скончалось 307 человек.

В Италии зафиксировано 10,149 подтвержденных случаев заболевания (скончался 631 человек), Иране — 8,042 тыс., (291), Южной Корее — 7,775 тыс.(60), Испании — 1,662 тыс. (36), Франции — 1,606 тыс. (30), Германии — 1,296 тыс. (два), Франции — 1,126 (19), на территории Японии, включая пассажиров и членов экипажа стоящего в Йокогаме круизного лайнера — 1,264 тыс. (19), США — 1004 (31), Швейцарии — 476 (тои), Нидерландах — 382 (четыре), Великобритании — 373 (шесть), Норвегии — 277, Бельгии — 267, Швеции — 248, Австрии — 182, Сингапуре — 166, Малайзии — 129, Гонконге — 120 (три), Дании — 113, Австралии — 112 (три), Бахрейне — 109.

Менее 100 случаев заражения зарегистрированы в 91 стране и районе мира. Случаи кончины из-за коронавируса зафиксированы в Ираке (шесть), Сан-Марино, (два), по одному — в Канаде, Египте, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Ливане, Аргентине, Марокко, Панаме.

Всего в мире излечились более 65,9 тыс. человек.