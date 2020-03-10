По указу Собянина о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек, в столице отменяются сразу три крупных мероприятия.

Не состоится фестиваль "Крымская весна" (14-22 марта), главной площадкой которого должна была стать Тверская улица.

В связи с указом не состоится фестиваль "Большая перемена" (28-29 марта), который предполагал массовые мероприятия для детей, включая выступление музыкальных коллективов и мастер-классов.

Отменен также фестиваль "Экофест" (4-12 апреля) — большой столичный благотворительный марафон.

Эти фестивали "Московских сезонов" в 2019 году посетили 68 млн человек.

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве будет временным и, по словам Собянина, будет действовать до 10 апреля.