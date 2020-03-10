"Эксперты союза считают недопустимым введение дополнительной нагрузки на гостиницы в форме неналогового сбора 3% и выступают за проведение публичных общественных слушаний с участием турбизнеса по данному вопросу. Участники рынка считают, что введение так называемого "налога на гостеприимство" создаст трудности для российских отельеров и могут увеличить стоимость услуг для туристов", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе ОСИГ.

По словам вице-президента ОСИГ Алексея Волкова, письмо с просьбой не спешить включать гостиничный сбор в Налоговый кодекс было направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Как отметили в организации, если поправки будут внесены, отельерам придется либо увеличивать стоимость номера, и тогда пострадают туристы, либо закладывать эти 3% в себестоимость. "В таком случае, нам придется сократить расходы на реновацию или на продвижение отелей", — цитирует пресс-служба члена Совета ОО "Союз гостеприимства" Юлию Бедаш.

Против законопроекта выступил и вице-президент ОСИГ, бизнес-омбудсмен Георгий Мохов, подчеркнув, что нельзя спешить с его принятием. "Я категорически против дополнительной нагрузки на гостиницы в форме неналогового сбора с получаемого дохода. Тем более, что он не исключает курортный сбор, эффективность которого не была публично доказана", — считает он.

По словам амбассадора ОСИГ в Санкт-Петербурге Дмитрия Мельникова, привлекательность гостиничной сферы для инвесторов в последнее время снижается из-за эпидемии коронавируса. "В непростых условиях из-за COVID-19 отели ищут пути оптимизации своих расходов для того, чтобы просто пережить это непростое время. Кроме уже существующих сборов в виде платы за передачу данных при постановке на миграционный учет, в Петербурге в ближайшее время намереваются ввести туристический сбор, который хоть и будет взиматься с частных лиц, все же обременяет гостиницы. Отели должны будут его собирать с постояльцев, заниматься документооборотом. И компаниям, работающим прозрачно, необходимы налоговые льготы, а не дополнительное бремя", — пояснил он.

О необходимости поддержки отельеров сообщил и президент ОСИГ Грант Бабасян. "С учетом ситуации, которая сложилась из-за коронавируса, когда уже сегодня понятно, что, скорее всего, сезон пройдет для турбизнеса непросто, российской индустрии гостеприимства требуется поддержка для развития внутреннего и въездного туризма. В период закрытия некоторых популярных туристических направлений есть шанс перераспределения потока по российским направлениям, но с введением нового налога – наша индустрия гостеприимства может увеличить финансовое бремя", — заключил он.

В 2020 году Минфин предложил включить гостиничный сбор в Налоговый кодекс РФ, для ускорения темпов экономического роста и повышения качества администрирования платежей. Поправки в Налоговый кодекс предполагают, что гостиничный сбор заменит действующий сейчас неналоговый платеж курортный сбор, который взимается с 1 января 2018 года на территории Алтайского, Краснодарского и Ставропольского края.

Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) – некоммерческая организация, созданная летом 2019 года с целью консолидации организаций турбизнеса для защиты их профессиональных интересов, решения системных задач в сфере туризма через внедрение комплексного подхода к развитию территорий, обладающих туристским потенциалом.