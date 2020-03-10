"В соответствие с обращением АО "Улан-Баторская железная дорога" (железные дороги Монголии) с 10 марта 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию Монголии новой коронавирусной инфекции и до особого указания приостанавливается курсирование пассажирских поездов через пограничный переход Наушки — Сухэ-Батор", — говорится в сообщении.

Таким образом, приостанавливается курсирование поезда № 5/6 Улан-Батор — Москва формирования УБЖД, а также поезда № 305/306 формирования дочки РЖД — АО "ФПК" и АО "УБЖД". О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат, напоминает РЖД.

Как сообщалось, РЖД с 31 января временно приостановили пассажирское ж/д сообщение с Китаем, с 3 февраля введены ограничения пассажирского железнодорожного сообщения с Северной Кореей.